المخابز تشارك في معرض دمشق الدولي بابتكار إلكتروني!

جهينة نيوز:

لم تقتصر مشاركة الشركة العامة للمخابز بمعرض دمشق الدولي على المخبز المتنقل والتنور والصاج بل كان لها مشاركة بمعرض الباسل للإبداع والاختراع من خلال ابتكار جديد وهو عدادة الخبز التي تقوم بعملية ضبط مدخلات ومخرجات الأفران بدءاً من الطحين وصولاً إلى الخبز.

وبين مدير عام الشركة جليل إبراهيم لصحيفة الثورة أن العدادة تعمل على حساسة ليزرية لونية أو فراغية توضع على خطوط الإنتاج بحيث يستطيع كل مخبز ضبط كمية الطحين المدخلة والمازوت والخميرة كما يستطيع إحصاء كمية الإنتاج اليومية من عدد الأرغفة.

بدوره أوضح مدير مخبز مساكن برزة دريد زينو أن البرنامج الحسابي المركب في العدادة يبين النسب والمعايير التي يعمل عليها المخبز بالشكل الذي يمكن معه كشف التجاوزات في المخابز سواء كانت (تهريب الدقيق أم صناعة خبز سيء غير مطابق للمواصفات) بالإضافة إلى تحديث آلية التواصل والنقل بين العدادات والسيرفر الرئيسي لتجاوز مشاكل انقطاع الشبكة أو الانترنت التي عانينا منها سابقاً في المناطق الساخنة.

هذا واستمر الإقبال على الفرن المتنقل والتنور والصاج في معرض دمشق الدولي مسجلاً حتى يومه السابع إنتاج وتوزيع 21طن خبز.