فئة 50 ليرة لن تسحب من السوق.. المركزي: سنضخ كميات كبيرة من الأوراق النقدية للفئات الصغيرة

جهينة نيوز:

جدد مصرف سورية المركزي نفيه عدم سحب النقود المعدنية من فئة 50 ليرة مؤكداً أنه سيقوم خلال الربع الأخير من العام الجاري بضخ كميات تلبي حاجة السوق.

وجاء تأكيد المركزي في رده على التساؤلات العديدة الواردة إليه والمتداولة على الوسائل الإعلامية بخصوص شح الأوراق النقدية والنقود المعدنية من فئة 50 ليرة وسحب هذه الفئة من التداول، مشيراً إلى أنه كمصرف مركزي يقوم بموجب مهامه بتبديل الأوراق النقدية المهترئة الموجودة في التداول وطرح عملة جديدة عوضاً عنها لتلبية حاجة المواطنين من الأوراق النقدية من الفئات كافة، وعملاً بالمادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 ولاسيما الفقرة «1» منها فإن مصرف سورية المركزي يسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.

وقد حُدد في الفقرة «2» من المادة المذكورة أعلاه الأوراق النقدية التي يقوم مصرف سورية المركزي بتبديلها شريطة أن يتوافر فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين كذلك أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وأكد المصرف المركزي حسب صحيفة تشرين أنه فيما عدا الشروط المذكورة، تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة من دون أي مقابل لحاملها ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.

ونوه المصرف المركزي أنه يسعى دائماً للحفاظ على وجود أوراق نقدية بحالة فنية جيدة وصالحة للتداول من الفئات النقدية كافة بين أيدي المواطنين ولاسيما الفئات الصغيرة، وينفي موضوع سحب أي فئة من فئات الأوراق النقدية أو النقود المعدنية المتداولة بين أيدي المواطنين مع التأكيد أنه يتم حالياً تداول فئة 50 ليرة الورقية والمعدنية جنباً إلى جنب مع باقي فئات الأوراق النقدية والنقود المعدنية الأخرى، كما يقوم أيضاً بوضع خطة لتلبية احتياجات السوق من الفئات الصغيرة على نحو تدريجي منذ نهاية عام 2018 وذلك عن طريق توجيه المواطنين والمصارف والجهات الأخرى لتبديل الأوراق النقدية البالية التي بحوزتهم بأوراق نقدية جديدة من الفئة ذاتها ومهما بلغت كميتها، كما يتم العمل على تزويد المواطنين بأوراق نقدية ونقود معدنية من الفئات الصغيرة عن طريق كوات لدى فروع مصرف سورية المركزي في المحافظات.

وكشف المصرف المركزي أنه سيتم خلال الربع الأخير من هذا العام ضخ كميات أكبر من الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة إضافة للنقود المعدنية عن طريق المصارف العاملة لضمان انتشار واسع وتوزيع عادل في جميع أنحاء القطر.