أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٥/ ٩: لطيف ومحب عنده طاقة هائلة لتدليل وحماية الاشخاص الذين يحبهم، يرتبط بتغيير التقلبات القوية لعواطفه، لا ينسى اي ظلم وداىما يتحدث بنفس الموضوع، واسع الحيلة وهي مظهر من مظاهر حدسه وذكائه متألق بالحضور،للبعض خصومة او انفصال طويل الأمد، خسارة معركة، حل مشكلة مع اصحاب المفوذ، للبعض استرداد حق، حماس شراكة مشاريع، مشكلة مالية يجري حلها ومشكلة ميراث يجري حلها

الحمل: نهار متجدد ورغبة بالسفر، ينصب اهتمامك على تثبيت خطواتك وتركز على توجيه اهتمام لك، حاول ان تبتعد وتجازف لضرورة لانك الفترة المقبلة تكتشف دورة جديدة، يوم ناجح، مقبلات امتحانات لقاءات ومعتقدات تفكر فيها

الثور: جرأتك تدعو للحيرة، لا تتردد باي خدمة تنطلب منك، تجد نفسك مشغول بامور مالية مشتركة، او مضطر تدخل للمطالبة بأمور شرعية، يؤدي لخلاف ضمن العائلة، اذا اضطررت لقلب صفحة لا تقف عندها، تستفيد من أخطائك، عارض صحي، للبعض رعاية احد المقربين او استحقاقات، تعديل على امورك المالية

الجوزاء: تركز على الشراكة فيما يتعلق بمشروع شراكة قائم بينك وبين اشخاص آخرين، تنفتح أمامك آفاق جديدة تستفيد منها في تعزيز شراكتك العملية، احتمال تظهر بعض العراقيل لذلك لا تدخل بمواجهة مع أحد وكن حذر لان اي شيء يضمن لك سلامتك وتتلافى الموضوع، نهارك لا يخلو من ناحية عاطفية، عزز علاقتك مع الشريك، وتكون سلس

السرطان: نهارك مضغوط، مشاريعك متراكمة تشعر بضرورة انجازك لاهميتها، قد تعاني مع من ازمة تترك من انعكاس سلبي على صعيد جسدي او نفسي، لا تستسلم للفورات العصبية وتصب نقمتك على من حولك، حاول ان ترفه عن نفسك، النوم والغذاء مهمان لتتخطى الفترة الحرجة، عمل كثير

الاسد: يوم جيد للقاء الاحبة من خلال دعوات او تجمع مختلف الوجوه، نهار جيد ومحيطك اجواؤه مريحة تساعدك على تخطي المشاكل والهموم، للبعض خبر جيد من اولاد او نتائج امتحانات، اصدقاء ورفقة ممتعة، استفيد من هذا النهار بحذافيره وقوي قلبك حظوظك آتية في الطريق

العذراء: تمتد همومك على صعيد عائلي او علاقة بالاهل او اشياء تخص العقارات، تشعر بفرض سيطرتك او تنفيذ كلمتك، وضعية تترك أثر سلبي، لا تبالغ ولا تغتر بنفسك لانك لست بحاجة لأحد من العائلة، كرس وقتا للعائلة وانتبه للأعطال والتصليحات

الميزان: نهارك إيجابي، حركة فكرية وجسدية، تنقل الأفكار للغير، تنشط وتشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاتك، تفكر برحلة، سفرة قصيرة، لا تنسى اليوم احتمال مصاريف طارئة تدخل بحسبانك كن حذرا من السرعة والتسرع

العقرب: نهار حساس على صعيد امورك المالية، تشعر ببعض القلق على نفسك والاستنفار حول الامور المادية، تركز على فرصة مادية، استعجل الامور لو كان اليوم مثل الأمس فأين روعة الحياة، بادر بخطوات جديدة ركز على مصاريفك، الامور لحانبك، قدم نوعية وايجابية

القوس: يوم جيد، لتعبر عن ذاتك وتحقق مطالبك الشخصية، نهار جيد للتغيير الى الأفضل، نشاط متجدد تنجح بلقاء أشخاص، تبادل أعمال مفيدة، القمر ببرجك، انت اكثر شخص لديك موقف

الجدي: تشعر بتعب جسدي قد تكون نتيجة مرض وارهاق او اسراف في استعمال طاقاتك، التوتر يلعب دور سلبي، حاول تجنب الوساوس، سيطر على نفسك وخذ قسط من الراحة، بعيد عن الاحتكاك

الدلو: نهار إيجابي، انت بطبعك تحب اللعب وترى الحياة بعيني طفل مستخدما مخيلتك الخصبة وجانبك التنافسي، تبرع بما تفعله، نهارك نحو القمة اليوم باصدقائك ومعارفك الجديدة والقديمة، تقوم بمصالحة صديق بعد خلافات، تستطيع تحقيق دعوات عائلية او حفلة، حاول ان تشارك الاصدقاء، لا تعصب وتهدر وقتك، حاول ان تشارك الاصدقاء لان الوضع جيد لك، معارف جديدة او قديمة

الحوت:تركز على عملك، نهارك مهني مدفوع للاحتكاك باشكال عديدة، انتبه لا تقع في فخ، الحياة بالنسبة لك انطلاقة ولتكن ثقتك بنفسك عالية، حافظ على سمعتك الطيبة قد تتعامل مع اطباء او نزلة اسواق او صوت عالي بنبرة