صورة مرعبة - في ذكرى عملية (جمّع و اربح) نشر صورة بمثابة عملية جديدة لحزب الله

جهينة نيوز:

تعتبر عملية انصارية من أكثر الغاز الحرب حيرة حين حاول العدو الاسرائيلي تنفيذ انزال بحري سري في بلدة انصارية جنوب مدينة صيدا و شمال مدينة صور في مكان من المستحيل توقعه و بعيد عشرات الكيلومترات عن ساحة القتال ليتفاجأ العدو الاسرائيلي بأن حزب الله كان موجود و كأن للمقاومة جاسوس داخل كيان الاحتلال و خلال لحظات تحول جنوده الاحتلال الى اشلاء تم مبادلتها لاحقاً بأسرى لبنانيين و عرب لدرجة دفعت الناشطين لتسمية معركة انصارية بعملية جمّع و اربع (اجمع عشرات الاشلاء و اربح جثة جندي) و ذلك في اشارة الى كثرة اشلاء جنود الاحتلال اثر الكمين المحكم الذي نصبه حزب الله في المنطقة.

بقي لغز كمين انصارية احد اكثر الغاز الحرب حيرة في العالم الى ان كشف الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله هذا اللغز و ذلك لان الاستطلاع الذي نفذه الاحتلال قبيل كمين انصارية يشبه الاستطلاع الذي نفذه الاحتلال الاسرائيلي قبيل اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري, حيث تبين ان حزب الله التقط بث الطائرات الاسرائيلية المسيرة و توقع ان الاحتلال يخطط لزرع عبوة ناسفة على طريق صيدا صور فتم نصب الكمين له و انتظاره عدة ايام.

و بعد 22 عاماً على العملية التي لاتزال حاضرة في الاذهان نشر مراسل قناة المنار في الجنوب الاعلامي المعروف علي شعيب صورة تعتبر مرعبة جداً لكيان الاحتلال الاسرائيلي حيث تم وضع صورة قادة كمين انصارية فوق مقبرة جنود الاحتلال الذين سقطوا في الكمين و هو ما يعطي دلالة ان حزب الله موجود في الداخل الفلسطيني المحتل.

و يظهر في الصورة صورتين لقادة كمين انصارية و هما القائد الجهادي الكبير عماد مغنية و القائد الجهادي الكبير مصطفي بدر الدين حسون من أمام النصب التذكاري للقتلى الصهاينة الـ12 في عملية أنصارية، شارع "أحي داكار"، مستوطنة "ريشون لتسيون"، جنوب مستعمرة تل ابيب - ( فلسطين المحتلة)

و يذكر ان المكتوب على شاهدة القبر : "كورنيش شييطت 13، تخليداً لذكرى مقاتلي الشييطت ال12 الذي سقطوا في عملية الكوماندوز البحري في لبنان، 5 أيلول 1997".

و يذكر ان وحدة «شييطت 13»، ثاني أهم وحدة نخبة في جيش العدو الإسرائيلي، وهي متخصصة بالعمليات البرمائية.

و في وقت سابق نشر اعلام حزب الله مشاهد من داخل مستعمرة المطلة المحتلة و من داخل شوارعها.