الرئيس روحاني يصدر أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة لخفض التزامات إيران النووية

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس حسن روحاني في تصريح له ليل الاربعاء انطلاق الخطوة الثالثة لخفض التزامات ايران النووية وذلك اعتبارا من يوم بعد غد الجمعة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان الرئيس روحاني وفي مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في البلاد ، أصدر أمرا بانطلاق الخطوة الثالثة لخفض التزامات ايران النووية وذلك اعتبارا من يوم الجمعة 6 ايلول / سبتمبر الحالي.

وقال روحاني: ان ايران ستقوم بتنفيذ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي اعتبارا من يوم الجمعة وفي اطار ذلك يجب على منظمة الطاقة الذرية القيام بما تحتاجة البلاد في مجال الابحاث و تنمية التكنولوجيا النووية.

واضاف: ان اجراءات ايران ستكون في اطار قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك فرصة لمدة 60 يوما امام الجانب الاوروبي ومتى مالتزموا بتعهداتهم فنحن سنعود الى التزاماتنا بشان الاتفاق النووي.

وتابع: ان الجانب الاكبرمن مفاوضات 5+1 مع ايران بشان الاتفاق النووي ،كانت ترتكز على فرض القيود بشان الابحاث والتطوير، ونحن سنقوم بازالة هذه القيود اعتبارا من يوم الجمعة.

واشاد روحاني بصمود ومقاومة الشعب الايراني خلال 16 شهرا من الضغوط الاقتصادية للاعداء وقال: من حسن الحظ فان منطقتنا تعيش مسار السلام والهدوء بشكل أفضل وان شعوب الاسلامية والمقاومة في مختلف الدول حققت انتصارات كثيرة خلال هذه الايام و انشاء الله سيكون النجاح النهائي حليفها.

وتابع: لقد لاحظنا مثال هذه الانتصارات خلال هذه الايام في اليمن ولبنان من خلال صمود ومقاومة حزب الله و رده الحاسم للكيان الصهيوني .

واشار روحاني الى موضوع المفاوضات النووية وقال: الامريكان كانوا يتابعون منذ 16 شهرا الماضية 3 اهداف وقال: ان الهدف الهام و الاساسي هو تغيير النظام و الهدف الاخر هو انه اذا اخفقوا بتحقيق الهدف الاول فانهم سيضعفون النظام وان الهدف الثالث لهم هو فرض المفاوضات علينا باي شكل يريدونه، مفاوضات مترافقة مع فرض مقاطعة شديدة على ايران لتعزيز قوتهم على المساومة.