لدواعي انسانية إيران تفرج عن 7 بحارة من طاقم ناقلة النفط البريطانية

الأربعاء, 4 أيلول 2019 الساعة 22:40 | سياسة, عالمي

لدواعي انسانية إيران تفرج عن 7 بحارة من طاقم ناقلة النفط البريطانية

جهينة نيوز:

أفرجت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الأربعاء عن 7 بحارة من طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزت في مضيق هرمز في تموز يوليو الماضي.

وأكد الجمهورية الإسلامية عبر لسان الناطق باسم خارجيتها أن قرار الافراج جاء لدواعي إنسانية، والمفرج عنهم هم 5 هنود، ولاتفي، وروسي، قد غادروا بالفعل الناقلة "ستينا إمبيرو" التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 23 شخصا".

وقالت السلطات الإيرانية: "إن الناقلة البريطانية احتجزت "لأنها انتهكت قوانين الملاحة الدولية".

وجاء احتجاز الناقلة البريطانية بعد اسبوعين من احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق في عملية عسكرية شارك فيها عناصر من سلاح مشاة البحرية.


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