نتنياهو يقتحم الخليل مستعيناً بخيمة مصفحة

جهينة نيوز:

اقتحم رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو برفقة عدد من المسؤولين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، وذلك عقب اقتحام رئيس الإحتلال رؤوفن ريفلين.

وألقى نتنياهو كلمة من داخل خيمة مصفحة ضد الرصاص قال فيها: "جئنا إلى الخليل من أجل التوحد مع الذاكرة، لقد جئنا للتعبير عن النصر"، متفاخراً أن حكومته صادقت على توسيع الحي الاستيطاني في الخليل. وأضاف "لن ينجح أحد على طردنا من هذا المكان، وسنبقى هنا إلى الأبد".

بدوره، قال رئيس الإحتلال ريفلين إن على "إسرائيل" بناء أحياء "استيطانية" جديدة" في المنطقة.

وتأتي زيارة نتنياهو في إطار الدعاية الانتخابية لحزب الليكود، وتستهدف الاستحواذ على أصوات المستوطنين في الخليل.

ورافق الزيارة إغلاق الاحتلال للمحال التجارية وإخلاء كافة المدارس فيها، كذلك قمع المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة.

من جهتها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشاركة نتنياهو في اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، جزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أولاً، واستكمالا لعملية سلخه عن عروبته ثانيا، وشاهدا حيا على عنصرية الاحتلال وتطرفه أخيرا.

العهد