تركيا تلمح لاستعدادها لاستقبال عوائل الارهابيين في ادلب

جهينة نيوز:

أكد إسماعيل تشاتقلي نائب وزير داخلية النظام التركي، أن استراتيجية بلاده الأساسية هي استقبال أي موجة نزوح جديدة محتملة من محافظة إدلب، خارج حدودها في مؤشر لاستعداد تركيا لاستقبال عوائل الارهابيين الذين يحتلون محافظة إدلب بعد هجّروا غالبية اهاليها.

وأشار المسؤول التركي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بأنقرة، إلى أن بلاده تبذل جهودا حثيثة للحيلولة دون حدوث مأساة إنسانية أكبر حسب وصفه لعمليات الجيش السوري ضد تنظيم جبهة النصرة الارهابي مضيفاً ان السعي لحل المشكلة في تلك المنطقة باستخدام جميع الأدوات وعلى مختلف المستويات.

و في تعبير عن قلقه على مصير الارهابيين متعددي الجنسيات التي ادخلهم النظام التركي الى ادلب شدد تشاتقلي على ضرورة "ألا يبقى المجتمع الدولي مكتوف الأيدي حيال المأساة الإنسانية في إدلب، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وقال، إن "المؤسسات التركية المعنية قامت باستعداداتها ووضعت خططها للتعامل مع موجات الهجرة المحتملة، وهي تدرك مدى جدية الوضع في المنطقة".

و يذكر ان نظام رجب طيب اردوغان يزعم وجود 3 ملايين مدني في المحافظة التي عدد سكانها مليون و 200 الف غالبيتهم مهجرين في الداخل السوري و في تركيا نفسها و في آوروبا بينما يحتل المحافظة عشرات آلاف الارهابيين الاجانب و عوائلهم و بشكل خاص من الايغور و الاذر و غيرها من الجنسيات.