زاخاروفا تنصح السلطات الالمانية بطلب معلومات عن الغارة الامريكية على ادلب

جهينة نيوز:

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رد فعل برلين تجاه القصف الأميركي على إدلب السورية، ناصحة السلطات الألمانية بطلب معلومات من الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة الروسية، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، “ألمانيا، كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة ببساطة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الرسائل ذات الصلة على المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأميركية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي، ويمكن طلب توضيح الاتحاد الأوروبي ماذا حدث هناك”.

و كان الاحتلال الامريكي شن غارة على محافظة إدلب إنطلاقاً من الاراضي التركية بمزاعم استهداف موقع لتنظيم القاعدة المدعوم من الغرب في مجلس الامن فيما قالت تقارير ان الغارة اسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين و ليس من الارهابيين.