الاحتلال يعلن اصابة 4 من جنوده أحدُهم بحجرٍ في الشّمال

جهينة نيوز:

ذكرت وسائل الإعلامِ العبرية، صباحَ اليوم أنَ جندياً صِهيونياً اصيب بجروحٍ خطيرة، جراءَ اصابتهِ بحجرٍ في رأسه. وذكر موقعُ “والا” العبري، أنَ الحادثةَ وقعت مساءَ الأمس، بأحدِ القواعدِ العسكريةِ “شَماليَ البلاد”، من دونِ معرفةِ أسبابِ الحادثة. وقال الموقعُ العبري، إنهُ تَمَ نقلُ الجندي على الفور الى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفاً أن الشرطةَ العسكريةَ الإسرائيلية، باشرت بالتحقيقِ في ملابساتِ هذهِ الحادثة الغريبة. ونقل الموقعُ عن الناطقِ باسمِ الجيشِ الإسرائيلي قولَهُ إنَ الإصابةَ لم تأتِ ضمنَ نشاطاتٍ للجيش في الموقعِ أو خارِجِه.

في هذا الوقت ، افادت وسائلُ اِعلامِ العدو عن اصابةِ ثلاثةِ جنودٍ صهاينة خلالَ مواجهاتٍ اندلعت في مخيمِ شعفاط بالقدس المحتلة وقال ان اصابة الجنودِ جاءت نتيجةَ القاءِ الحجارةِ من قبلِ الفَلَسطينيينَ عليهِم وذلك بعدَ اقتحامِهِم المخيم.

المنار