أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية ما حل بسورية جراء تسهيله دخول الإرهابيين إليها ودعمهم

الأربعاء, 4 أيلول 2019 الساعة 18:01 | سياسة, عالمي

أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية ما حل بسورية جراء تسهيله دخول الإرهابيين إليها ودعمهم

جهينة نيوز:

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية الأوضاع الحالية في سورية وما يحدث من مآس ووضع المهجرين الموجودين في تركيا.

وقال كليتشدار أوغلو في كلمة له اليوم بمدينة سيواس وسط الأناضول إن أردوغان يتحمل هذه المسؤولية بسبب “إرساله الأسلحة للإرهابيين هناك وفتحه الحدود على مصراعيها لدخولهم إلى سورية”.

وشدد كليتشدار أوغلو على ضرورة تغيير السياسة الخارجية لتركيا بأكملها وإقامة علاقات سلام وتعاون مع الجميع وخاصة دول الجوار موضحا أن سبب مشاكل تركيا الداخلية أيضا هو “سلوكيات أردوغان التسلطية ومحاولاته للسيطرة على أجهزة ومفاصل الدولة وعلى رأسها القضاء”.


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