الأمير هاري وميغان ماركل يخططان الهرب والعيش في أمريكا!.. لماذا؟

الأربعاء, 4 أيلول 2019 الساعة 14:38 | مجتمع, أخبار المجتمع

الأمير هاري وميغان ماركل يخططان الهرب والعيش في أمريكا!.. لماذا؟

جهينة نيوز:

يخطط الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل في الانتقال إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلا عن مصادر مقربة من العائلة، لم يكن الأمير هاري مهتمًا بالعقار الذي أهداه إياه والده الأمير تشارلز في مقاطعة هيريفوردشاير.

وبحسب المصدر يخطط الزوجان للسفر إلى الخارج هربًا من فضائح وسائل الإعلام والمشاجرات مع شقيقه وزوجته دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، لافتا إلى أن لوس أنجلوس، المكان الأكثر احتمالًا للانتقال إليه، حيث تعيش والدة ماركل وأصدقاؤها من نجوم هوليوود.

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن العلاقة بين الشقيقين وليام وهاري ساءت بشكل كبير منذ حفل زفاف الأمير هاري على ميغان ماركل، والذي كان السبب في اتخاذ الشقيقين لقرار الانفصال في منزلين منفصلين.


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