القوات الجوية التركية بدأت التدريب على منظومة إس400 في غاتشينا الروسية

جهينة نيوز:

أعلنت تركيا اليوم الأربعاء بدء التدريب على المنظومة الدفاعية إس 400 في مدينة غاتشينا الروسية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية، القول: "بدء التدريبات على منظومة إس-400 في روسيا بمشاركة عناصر من القوات الجوية التركية في إطار مشروع نظام الدفاع الصاروخي الجوي بعيد المدى".

​وكان المدير العام لشركة "ألماز-أنتي"، لصناعة منظومات الدفاع الجوي، يان نوفيكوف، قد أعلن قبل أيام، أن تركيا يمكنها استخدام منظومة "إس-400" للغرض المقصود بعد 2 كانون الثاني 2020، حيث تنتهي التدريبات العسكرية.

وقال المدير العام للشركة أمام الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال معرض "ماكس 2019": "ابتداء من 1 أيلول، سيبدأ تدريب العسكريين الأتراك، وينتهي في نهاية العام، ويوم 2 يناير، هو الموعد المخطط لنهاية التدريب. بعد ذلك، ستتمكن جمهورية تركيا من استخدام نظام "إس-400" للغرض المقصود ".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.