بالفيديو ولأول مرة في الصين.. استنساخ قطة!

جهينة نيوز:

مقابل مبلغ وصل لحوالي 250 ألف يوان صيني، تم ولأول مرة في الصين استنساخ قطة لأغراض تجارية، لتسجل كحالة أولى في البلاد في استنساخ القطط.

وتحدث نائب رئيس شركة التكنولوجيا الحيوية "سينوجيني"، وانغ يينينغ، لـ"سبوتنيك"، قائلا: "تعتبر هذه الحالة أول عملية استنساخ لقطة في الصين، إلا أنها ليست الأولى في العالم".

وأضاف: "إن هذه العملية تعتبر ذات طابع تجاري وهي الأولى".

وتحدث يينينغ بأن صاحب القطة المستنسخة كان قلقا للغاية بعد وفاة حيوانه، والذي توفي بسبب مرض مفاجئ، ليقرر لاحقا الاستفادة من خدمات الشركة.

وقال يينينغ بأنه من وجهة الحمض النووي، فإن الحيوانات المستنسخة تكون متشابهة، إلا أنه قد تكون هناك اختلافات في سلوكه وغريزته.