شائعات الزواج تطارد سمية الخشاب أحدها زواج عرفي

جهينة نيوز:

أثارت الفنانة سمية الخشاب، حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة على حساب يحمل اسمها في موقع "إنستغرام"، وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل الهودج، مما جعل الكثير من النشطاء يتساءلون عن حقيقة زواجها بعد أشهر قليلة من طلاقها من الفنان أحمد سعد.

فيما نفت سمية الخشاب في تصريحات لها، ما تردد حول زواجها من مغربي، مؤكدةً أن الأمر غير صحيح تماماً ولا حقيقة لما يتداوله البعض بشأن زواجها، قائلة: "طوال الوقت تلاحقني شائعات الزواج"، مؤكدة أنها توجد حالياً في الساحل الشمالي برحلة للاستجمام والراحة.

وتبين في ما بعد أن الصور المنتشرة لسمية الخشاب بزي الزفاف المغربي كانت في أثناء زيارة لها للمغرب للمشاركة في مهرجان سينما الشاطئ بالهرهورة، وتم تكريمها خلاله، وكانت الصور من حفل استقبالها.

شائعات الزواج التي تطارد الخشاب باتت مستمرة، حيث كان أبرزها شائعة زواجها من المخرج المصري خالد يوسف، قبل أن تنفي في تصريحات تلفزيونية وجود أي علاقة تجمعها بالمخرج الشهير سواء زواجاً أو خطوبة أو ارتباطاً عاطفياً، مؤكدة أن الأمر لم يتخط علاقة العمل قائلة: "قدمت معه أنجح أفلامي".

وأكدت الخشاب في اللقاء أنها لا تمانع الزواج مرة أخرى، من بعد طلاقها من الفنان والملحن المصري أحمد سعد، موضحة أن "هناك أناساً محترمين من داخل وخارج الوسط الفني".

الفنانة المصرية طاردتها شائعة أخرى بالزواج عرفياً من الفنان مدحت صالح، حيث نفت تماماً هذه الأخبار مؤكدة أنها مجرد أكاذيب، وأنها لم تقابل مدحت صالخ في حياتها إلا مرة واحدة.

الشائعات استمرت في مطاردة سمية، ومن بينها حملها في مولودها الأول من سعد قبل طلاقهما، حيث أكدت أنها اعتادت ملاحقة الشائعات وأصبحت لا تبالي بها أو ترد عليها، نافية تماماً حملها، وأن الأمر لم يتخط ارتداءها ملابس واسعة ونشر بعض الصور لها، ليفسره البعض بأنها حامل