فنان لبناني شاب تعرض للاختناق والسبب "أرز وكفتة"!

جهينة نيوز:

تعرض فنان شاب لبناني أمس الثلاثاء إلى أزمة صحية خطيرة كاد أن يختنق على أثرها، وذلك قبل أن ينقل إلى أحد مستشفيات بيروت.

ونشرت قناة "وان تي في" اللبنانية صورة للفنان سعد رمضان وهو في المستشفى للاطمئنان على صحته.

وذكر موقع "لبنان 24" أن سعد كان يزور والدته، وتناول كفتة وأرز، ليصاب أثناء الأكل بوعكة شديدة وانقطع عن التنفس وكاد يغمى عليه. وظل في حالة غير طبيعية مدة 3 ساعات.

ثم نقل رمضان إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت لإجراء اللازم والاطمئنان على حالته الصحية، ولم يغادر المستشفى إلا بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ.