جامعة دمشق: التسجيل للدورة التكميلية في نظام التعليم المفتوح لغاية الاثنين القادم

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة دمشق استمرار التسجيل للدورة التكميلية في نظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2018 – 2019 لطلاب السنة الرابعة الذين يحملون أربعة مقررات فقط من جميع السنوات لغاية التاسع من أيلول الجاري.

وبينت الجامعة في إعلان لها اليوم أن التسجيل يتم بشكل مباشر في أقسام شؤون الطلاب في مركز التعليم المفتوح لبرامج المحاسبة وإدارة المشروعات والترجمة والإعلام وقسمي شؤون الطلاب في كلية الحقوق لطلاب برنامج الدراسات القانونية وفي كلية العلوم السياسية لبرنامج الدراسات الدولية الدبلوماسية.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن الاطلاع على قوائم الطلاب الذين يحق لهم التقدم إلى الدورة التكميلية للعام الدراسي 2018 – 2019 من خلال موقعها الالكتروني.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات هذه الدورة في العاشر من أيلول الجاري وتستمر نحو عشرة أيام.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس عام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون برفع مستواهم العلمي ممن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.