مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تركيا

جهينة نيوز:

قتل جندي تركي وأصيب اثنان آخران نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق سريع جنوب شرق تركيا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول المتحدثة باسم النظام التركي أن “مسلحين من حزب العمال الكردستاني زرعوا العبوة على طريق سريع في محافظة ماردين حيث انفجرت عند عبور قوة أمنية ما أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين”.

وكان جندي تركي قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في الـ 21 من آب الماضي إثر اشتباكات مع مسلحين في ولاية شرناق جنوب شرق تركيا.

وتشهد مناطق جنوب شرق تركيا توترا متزايدا بسبب الحملات والإجراءات العسكرية التعسفية التي تطبقها قوات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أهالي هذه المناطق.