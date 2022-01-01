كاريس بشار في مسلسل "العميد" إلى جانب تيم حسن

جهينة نيوز:

أكدت كاريس بشار عبر حسابها في تويتر انضمامها لفريق مسلسل"العميد" , فكتبت: "سعيدة بإنضمامي لأسرة مسلسل "العميد" و أكدت أنها أول تجربة مع شركة "Kingset DKL Production" و رح يكون من إخراج و تأليف باسم السلكا". أما بطل هذا العمل فهو تيم حسن الذي كان أعلن أيضاً بتغريدة عن هذا الخبر , و تقريبا بنفس الصيغة التي أعلنت فيها كاريس عن انضمامها للعمل .هذا المسلسل مكون من 10 حلقات، و لم يكشف بعد عن تفاصيله، و لكن بما أنه معروف عن تيم حسن و كاريس بشار اختيارهم للنصوص القوية لإكيد العمل سيكون من أقوى الاعمال التي ستقدم خلال الفترة المقبلة