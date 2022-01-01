عودة الإنترنت الى المؤسسات الرسمية في الحسكة

جهينة نيوز:

يواصل فرع الشركة السورية للاتصالات في الحسكة تركيب بوابات إنترنت ADSL للمؤسسات الرسمية في المحافظة.

وذكر مدير الفرع الدكتور المهندس جميل بلال حسب صحيفة تشرين أن الفرع قام بتجهيز 500 بوابة إنترنت للمؤسسات الرسمية التي يتطلب عملها وجود خدمة الإنترنت بسرعة عالية من أجل تسهيل إصدار الوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطن ما يسهل العمل لناحية سرعة إصدار الوثائق الرسمية التي كانت تحتاج وقتاً طويلاً لإصدارها.

وأشار بلال إلى أن فرع الشركة وجه عن طريق محافظ الحسكة كتباً إلى جميع الدوائر الرسمية التي يتطلب عملها وجود خدمة الإنترنت لتزويدها ببوابات ADSL بسرعة 512 ميغا بايت. وقد تم تركيب هذه الخدمة لعدد من المؤسسات الرسمية في المحافظة كالبنوك والمصارف والأحوال المدنية وفرع المؤسسة العامة للبريد والشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من المؤسسات.

وأوضح بلال أن خدمة الإنترنت تم تأمينها للمؤسسات الرسمية في المحافظة حالياً عن طريق الاتصال الفضائي الذي يربط محافظة الحسكة بالعالم الخارجي، وسيتم تزويد المشتركين الآخرين بهذه الخدمة في حال عودة الاتصالات عن طريق الكبل الضوئي، حيث تصبح الاتصالات بين الحسكة والعاصمة دمشق والمحافظات الأخرى والخارج أفضل بكثير من الآن، كما تتحسن كل الخدمات الأخرى عبر الاتصالات كـ «الفاكس» وتبادل المعطيات وشبكات المؤسسات والبنوك والشركات، كما سيتم تشغيل النت السوري في المحافظة عبر الكبل الضوئي الجديد.