4.5 ملايين ليتر لدمشق للتدفئة شهريا.. دراسة بيع المازوت للأعزب بالسعر المدعوم.. في حلب 20 ألف أسطوانة غاز يومياً!

جهينة نيوز:

صرح مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد بأنه تم تسجيل أكثر من 6 آلاف عائلة على مازوت التدفئة خلال اليوم الأول من بدء التسجيل، لافتاً إلى أنه خلال العام الماضي كان عدد المسجلين على مادة مازوت التدفئة لا يتجاوز 1200 عائلة في اليوم الواحد.

وبين أسعد لصحيفة «الوطن» أن توزيع مادة المازوت على العائلات التي سجلت على المادة في يوم واحد خلال مدة 24 ساعة أو 48 ساعة أمر صعب حالياً لأن عدد المسجلين على المادة كبير، مشيراً إلى أن التوزيع على هذه العائلات قد يحتاج لمدة أسبوع.

وأشار أسعد إلى أن عدد العائلات التي سجلت على مادة مازوت التدفئة في دمشق من ذوي الشهداء والجرحى منذ 15 الشهر الماضي وحتى تاريخه وصل لأكثر من 400 عائلة وتم توزيع المادة على 300 عائلة منهم، في حين لم يتم التوزيع للباقي، منوهاً بأن محروقات دمشق مستمرة بتزويد هذه العائلات التي لم تحصل على مادة مازوت التدفئة.

وكشف أسعد أن موضوع تزويد الأعزب بمادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم كما يوزع للعائلات هو قيد الدراسة حالياً، لافتاً إلى أن المواطن غير السوري المقيم ليس بإمكانه كذلك الحصول على مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم، مبيناً أن الشخص الذي لا يمتلك بطاقة ذكية لا يحصل على مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم.

وأشار أسعد إلى أن الأعزب ليس بإمكانه الحصول على مادة مازوت التدفئة حتى بالسعر الصناعي أي بسعر 296 لليتر الواحد، لافتاً إلى أنه تم تخصيص دمشق بكمية 150 ألف ليتر يومياً من مازوت التدفئة (4.5 ملايين ليتر شهرياً)، مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع المديرية العامة لمحروقات وسيكون هناك زيادة للمخصصات قد تتجاوز 250 ألف ليتر مازوت يومياً وهذه الكمية كافية وتغطي احتياجات مدينة دمشق بالكامل.

من جهته كشف المهندس سائد البيك مدير فرع المحروقات بحلب لصحيفة الثورة أنه تم منح 408 آلاف بطاقة ذكية أسرية بحلب لغاية يوم أمس الثلاثاء و130 ألف بطاقة ذكية للمركبات.

وأوضح البيك أنه تم زيادة الإنتاج من 16 ألف أسطوانة إلى 20 ألف أسطوانة يومياً نتيجة زيادة عدد الطلبيات الواردة إلى المحافظة من مادة الغاز، لافتاً إلى أنه يمكن أن يتم زيادة عدد الطلبيات إذا دعت الحاجة.

وأضاف تم أيضاً زيادة مدة الحصول على أسطوانة الغاز من 18 يوماً إلى 23 يوماً كما كان معمول به سابقاً ليتسنى للجميع الحصول على مستحقاته من الغاز المنزلي، علماً أنه يتم دائماً الأخذ بعين الاعتبار إلى توزيع السيارات وفق الكثافة السكانية لكل حي وبما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات.

وفيما يتعلق بالمازوت المنزلي أشار البيك إلى أنه تم البدء بتسجيل الطلبات للشهداء والجرحى وسيتم البدء بالعائلات المدنية بعد أن تم تزويد الصهاريج بالأجهزة اللازمة لاستخدام البطاقة الذكية، لافتاً إلى أن حصة كل أسرة 200 ليتر سيتم مبدئياً منح 100 ليتر لكل أسرة.