أبراج الأربعاء 4 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٤/ ٩: الاكثر نشاطا، شديد الهمة، مرن، يتوفق في توجيه طاقاته لاهداف غالبا ما يحققها وان صاغها اخرون، بارع بالتعامل مع الجمهور، احيانا يتصرف بتهور تلقائيا وبدون تفكير، يمتاز بسرعة الخاطر والفطنة الفذة

الاشهر القادمة اتصالات مهمة حتى تعزز الجانب الفكري، فكرة عمل جديد وتعامل بعقارات لبيع وشراء منزل او قطعة ارض او سيارة او تعديل على ديكور او شراكة للبعض، الاشهر القادمة جيدة بالنسبة لك

الحمل: مشغول بإدخال تعديل على ميزانيتك المالية عن طريق تعويض او تمويل او شراكة، يبدو اليوم مناسب بتأثيراته، ابتعد عن اي تحرك جديد، لا تهمل عنايتك بصحتك، عموما نهار امر اداري وقانوني، تنشغل بمسائل احد من محيطك او تحب اشياء رفضتها بالامس، يوم جيد للمصالحة او تصفية بعض الديون او مرافقة مريض

الثور: يتجه اهتمامك نحو الخارج، تحتاج لاستشارة، انجز آخر أعمالك، كثف اجتماعاتك ومهماتك وناقش مواضيعك، لانك ستشارك بورشة عمل او تشارك في شراكة عملية او عاطفية، قد تفاوض وتحاور بهدوء وليونة، ابتعد عن الحساسية وتجد لقاء يؤدي الى توترك وفشلك، حاول ان تجد قاسم مشترك وخاصة اذا كان هناك صعوبة بفهم الزوج او الزوجة، انت تابع لشريكك الآخر، عنوان نهارك الشراكة

الجوزاء: فترة مميزة للتقارب والتبادل والدعم والمعرفة، تكثر حركة تواصلك مع الاخرين، تشارك بنشاط وتعزز تحالفاتك، لديك تغيير اماكن، تغيير اقامة او عمل، تحترم الالتزامات المهنية والاجتماعية، الضغوطات تتراوح بين مساىل عملية وشخصية، بإمكانك الطلب بالمساعدة

السرطان: تنجز عملية ادارية وتقرر على اي مهمة، تتمتع بطاقة كبيرة ورغبة بالتجديد ومبادرة كما تتمتع بنشاط ذهني كبير وجسدي في حقل اختصاصك، تسجل نقاط لصالحك وتكون من المحظوظين، تتخلص من الطاقة السلبية، اهتمام بمساىل تتعلق بالاطفال تغيير مكان اقامة

الأسد: تركيزك على العائلة والأمور البيتية، تستقبل زوار او تودع زوار تهتم بمتطلبات العائلة، قد يحمل لك جدل وعرفلة حول قضية تتعلق بأحد افراد عائلتك، كن متلهف للاهتمام باوضاعك الشخصية والعائلية، تصليحات واعطال تسبب لك معاكسة او لقاء مهم تتوصل فيه لتغيير ما، تفتقد لبرودة الاعصاب وقد توقع نفسك في مأزق

العذراء: امورك ايجابية لاجراء مواعيد واتصالات، نهار منوع وقدرتك عالية على الاتصال بالاخرين والتواصل معهم، طريقة تفكيرك تخدمك وتعبر وتشارك بكلام ايجابي، لديك مقابلة ناجحة، نهارك جيد لامتحان، انفتاح دوافع جديدة، رسالة هامة تحمل لك خبر مفرح من عمل كنت تود الدخول فيه، عنوان نهارك الحركة

الميزان: نهارك يحمل لك تقييم لوضع مالي او مهني، حاول تسوية الامور بموضوعية وانفتاح وتناقش راتب او مسالة مصرفية، طنوحاتك ماليةونهارك فيه مكسب، حضر تحضير مسبق لان نهارك يحمل اهتمام بمسائل مالية

العقرب: تتابع مسيرتك وتبدو مشرقا ومتفائلا وتكون فرحا لخبر سار، تنفرج قضيتك، الاجواء تتحسن لديك، تحصد مساعيك نجاحا شرط ان تعمل تكامل للمعطيات لان القمر ببرجك ومسيطر، تكون الاول في الوصول لهدفك

القوس: خذ نفس طويل ولا تدخل بالتوتر واليأس ولا تسبب لنفسك الارهاق، يوم فارغ من الحماية والحظ، تصرف بصبر ورصانة حتى لا يساء فهمك، الحظ حليفك لو كان القمر ضدك، لا تخالف القوانين ولا تفقد اعصابك فترة صعبة

الجدي: نهارك يحمل لك تجمعات ولقاءات وانضمام لمجموعة، تشعر اليوم ان المعطيات تنقلب لصالحك، قيادة مجموعة واستلام مهمة وتحقيق نتائج باهرة، حان الوقت لادخال تغيير على حياتك اليومية، تحسين صفحة جديدة بانتظارك، خاصة بعزيمة دعوة او عشاء، تلتقي بصديق قديم او جديد

الدلو: باستطاعتك حسم قضية هامة واتخاذ خطوة جريئة، تغيير وضع او ادخال تعديل، خاصة انك اليوم تناقش مواضيع الاعمال، تدير أعمالك بامان، تكثف تحركاتك، تدعم اقوالك بالبراهين، تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على الاقناع، تجنب إثارة المواضيع الحساسة وخاصة مع الاهل بسبب فترة لامتحان مواهبك، تعالج وضعك بحذر، تعمل مع الغرباء او نزلة اسواق او تعامل مع مصلحين

الحوت: حريص على كل كلمة وموقف تتخذه، ابحث عن القواسم المشتركة، يساهم القمر بتلطيف اجواؤك، يوم مناسب لمصالحة واتصالات وترتيب مستقبل، استقبال زوار والتعمق بالامور الغامضة، يوم للاخبار من بعيد، ترتفع سوية عملك، اي مشكلة على صعيد قانون واوراق فيها تحركات وبامكانك تكليف محامي ليساعدك، من صارع الحق صرعه