جهينة نيوز:

قبيل احياء ذكرى مرور 80 عاماً على بداية الحرب العالمية الثانية هنأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب بولندا بذكرى احتلالها من قبل الجيش النازي مما يشير الى انه لا يفرق بين نهاية الحرب العالمية الثانية و بدايتها.

و قال ترامب "لدي رسالة عظيمة للشعب البولندي و لدينا مايك بينس هناك يمثلني و اتمنى ان اكون هناك قريبا و لكنني اريد ان اهنيء بولندا و هي دولة عظيمة و شعبها عظيم".

و اثارت تصريحات ترامب سخرية الناشطين فكتب احدهم هل سوف تهنيء اليابان قريباً بذكرى تفجيرات هيروشميا و ناغازاكي النووية.

و كان ترامب الغى زيارته للمشاركة في هذ الفعالية اثر اعصار دوريان و ناب عنه نائبه مايك بينس في هذه الفعالية التي يشارك بها 40 وفداً روسيا ليست بينهم رغم انها هي من حرر بولندا من الاحتلال النازي.