أردوغان يلمح للتخلي عن إدلب مقابل منطقة امنة في الشمال

جهينة نيوز:

دان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الغارات التي نفذها طيران التحالف الامريكي (الدولي) على محافظة إدلب إنطلاقاً من الاراضي التركية و إنطلاقاً من قاعدة انجريليك التركية، مؤكدا أن المدينة تتلاشى "رويدا رويدا" بسبب العمليات العسكرية هناك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي جمعه برئيس وزراء التشيك أندري بابيس في أنقرة، إن "منطقة إدلب تتلاشى بسبب العمليات العسكرية والمنطقة الآمنة فيها مجرد اسم" و مع قيام اردوغان بربط ادلب بالمنطقة الامنة يمكن الاستنتاج بان اردوغان يلوح بصفقة التخلي عن ادلب مقابل منطقة امنة في الشمال.

وأضاف اردوغان الذي نظامه يهجر السوريين و غيرهم الى محافظة ادلب، "لسنا بوارد طرد اللاجئين عبر إغلاق أبوابكم لكن كم سنكون سعداء لو نستطيع المساعدة في إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا وننجح في ذلك".

من جهته، قال الرئيس التشيكي بابيس، إن "مقترح الرئيس التركي أردوغان جيد جدا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا، وتركيا لا تطالب بإرسال المال بل تقول يجب بناء المدارس والمستشفيات هناك".

وشن التحالف الدولي غارات على مواقع زعم انها لـ تنظيمات مرتبطة بالقاعدة في شمال إدلب أسفرت عن وقوع عشرات القتلى بينهم قياديون بحسب بيانات التحالف الامريكي في حين ذكرت مصادر اعلامية ان الغارات اسفرت عن سقوط مدنيين.