الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين للإرهابيين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طائرتين مسيرتين للإرهابيين قد تم تدميرهما بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وجاء في بيان الوزارة "الثالث من سبتمبرايلول في حوالي الساعة 21.20، بتوقيت موسكو، اكتشفت وسائل رصد المجال الجوي الروسية طائرتين مسيرتين... على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية. وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي"

وأكدت الوزارة، أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية، وأن قاعدة حميميم الجوية تعمل ووفقا للمخطط.

و في وقت سابق ذكرت وكالة سانا ان اصوات الانفجارات التي سمعت في اللاذقية ناجمة عن قيام المضادات الجوية باستهداف طائرات مسيرة حاولت استهداف قاعدة حميميم.

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن في بيان له منذ أيام عن تطبيق وقف إطلاق نار جديد في إدلب السورية اعتبارا من 31 أغسطس/ آب و ذلك بعد زيارة رجب طيب اردوغان الى روسيا.