بتوجيه من الرئيس الأسد… وفد حكومي يزور ريف الرقة المحرر

جهينة نيوز:

بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد زار وفد حكومي الريف المحرر من محافظة الرقة للاطلاع على واقع الخدمات فيه وإعادة تأهيل البنى التحتية للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب وتم وضع محطة تحويل البوحمد 66/20 في الخدمة بعد إعادة تأهيلها بكلفة 3 مليارات ليرة.

وزار الوفد المكون من وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي محافظتي دير الزور والرقة بهدف الاطلاع على واقع المنشآت الحيوية والخدمية في المنطقة وتأمين الخدمات للمواطنين فيها.

وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس قال في تصريح للصحفيين إن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد للوقوف على واقع المشاريع التي تم إقرارها خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء المحافظة والاطلاع على احتياجات المواطنين والجهات والمؤسسات الحكومية وتأمين الخدمات والبنى التحتية مشيرا إلى استمرار المساعي لتأمين كل ما يمكن ضمن الإمكانات المتاحة.

من جانبه وزير الكهرباء أكد أن محطة البوحمد التي تبلغ استطاعتها 20 /م.ف.أ تعرضت للتخريب بشكل كامل من قبل التنظيمات الإرهابية وتمت إعادة تأهيلها من خلال ورشات الوزارة وإعادة تأهيل خلية محولة وخلية خط والانتهاء من أعمال مد الكابلات من ساحة التوزيع إلى غرفة التحكم وإعادة تأهيل المخارج بكلفة ثلاثة مليارات ليرة سورية خلال زمن قياسي.

كما زار الوفد مجمع مدينة معدان التربوي وتفقد سير العملية التربوية في عدد من المدارس حيث بين مدير التربية في الرقة عبد الاله الهادي أن عدد المدارس في المحافظة بلغ 125 مدرسة تضم نحو 23 ألف طالب وتم توفير كل مستلزمات نجاح العملية التربوية.

واطلع الوفد الحكومي على سير عملية تأهيل مبنى مجلس مدينة معدان والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مركزي معدان والحمدانية الصحيين.

وشملت جولة الوفد أيضا محطة الري في قرية مغلة التي تروي 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ومحطة مياه السبخة التي يجري العمل على إعادة تأهيلها والتي تعمل باستطاعة 800 متر مكعب بالساعة مختتماً زيارته بلقاء مديري الدوائر الخدمية والمؤسسات الحكومية في مبنى محافظة الرقة بمدينة السبخة حيث تم بحث واقع العمل والمشاريع المنفذة وأهم احتياجات المحافظة.

بدوره أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن الحكومة تعمل بكل إمكانياتها لتأمين الخدمات للأهالي العائدين إلى منازلهم وقراهم في المناطق المحررة من الإرهاب مشيرا إلى أن واقع عمل المؤسسات الحكومية بريف الرقة المحرر يسير في الاتجاه الصحيح مع إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

كما بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن هذه الزيارة تأتي للوقوف على الواقع الخدمي والتنموي في ريف محافظة الرقة المحرر والمشاريع المقررة فيه حيث تم الاطلاع على المشاريع المنفذة والمقرر تنفيذها.

وكان الوفد اطلع فور وصوله مدينة دير الزور على مشروع إعادة تأهيل شارع بورسعيد وحضر افتتاح مدرسة عادل حاج هنيدي في المدينة.

رافق الوفد في جولته بدير الزور المحافظ عبد المجيد الكواكبي وفي الرقة نائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة عبيد الحسن.