طهران: نتحرى ضلوع استخبارات هولندا بتخريب موقع نطنز النووي

جهينة نيوز:

أعلنت طهران أنها تتحرى مع سفارتها في هولندا، أنباء تشير إلى دور الاستخبارات الهولندية في أعمال تخريبية استهدفت محطة نووية إيرانية باستخدام فيروس "ستاكس نت" .

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في هذا الصدد: "نتحرى بدقة في الخارجية الإيرانية وسفارة بلادنا في هولندا الأنباء التي تشير إلى دور جهاز الاستخبارات الهولندي في أعمال تخريبية استهدفت محطة نطنز النووية عبر هجوم بفيروس (ستاكس نت)".

وأضافت الخارجية الإيرانية: "أبلغنا قلق وحساسية الجمهورية الإسلامية بهذا الشأن عبر لقاء جمع مدير دائرة شؤون غرب أوروبا مع مدير الدائرة السياسية في الخارجية الهولندية والسفير الهولندي في طهران حيث وعد الجانب الهولندي بإبلاغ الأمر إلى الحكومة الهولندية".

و كان فيروس ستاكسنت (دودة شبكة) قد هاجم إيران قبل سنوات وقد نجح جاسوس بإدخال الفيروس عبر قرص قابل للازالة (فلاش ميموري) الى شبكة حواسب منشأة نووية في إيران علماً بأن الفيروس تطوير امريكي و كشفته شركة امن في بيلاروسيا لأول مرة عام 2005 و قد هاجم كل من ايران و ماليزيا و اندونيسا و تم نباء الفيروس لتخريب برامج تشغيل من انتاج شركة سيمنس الألمانية.