مقتل امريكي في العراق

جهينة نيوز:

أعلن مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، عن مقتل أمريكي في مدينة الموصل، شمالي العراق، أثناء قيامه بتفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق في ناحية القيارة بالمدينة.

وذكرت "RT" نقلاً عن ومصادر أمنية، أن "الأمريكي القتيل، واسمه براون دون كان ضمن فريق تابع للمؤسسة السويسرية لنزع الألغام، وكان يعمل على إزالة مخلفات الحرب لتنظيم داعش في قرية بالقرب من القيارة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي مدينة الموصل".

وأشارت معلومات أولية عن الحادث، إلى أن "العامل كان يحاول إبطال مفعول جسم غير منفجر، لكنه انفجر فجأة وقتل العامل على الفور".