لهذا السبب فيسبوك تفكر بإلغاء زر "أعجبني"

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية أن شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تفكر في إلغاء "زر" أدمن على استخدامه الملايين.

ونشر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص تقريرا، نقل فيه من مصادر داخل "فيسبوك" اختبارها لتحديث جديد لفيسبوك، والذي يختفي فيه "زر الإعجاب" (Like)، من على بعض المنشورات عبر فيسبوك.

وتختبر فيسبوك أن تتم تلك الخطوة، التي وصفت بـ"المفاجئة"، بالتزامن مع تطبيقها على منصة التواصل المصورة "إنستغرام".

وقالت الباحثة التقنية، جين مونشن ونغ، إنها تحصلت على لقطات شاشة لتلك الاختبارات الجديدة، التي تزمع فيسبوك تطبيقها.

وأشارت الباحثة إلى أن فيسبوك ستخفي أيضا عدد الإعجابات، التي يحظى بها أي منشور.

ومن المتوقع أن يظهر أسفل المنشور، اسم أحد الأصدقاء الذي أعجبوا بهذا المنشور، ثم بجواره كلمة "آخرون"، لكن لن يظهر عدد "الإعجابات" بالمنشور.

ولكن يظهر في "لقطات الشاشة" أن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرا على المنشور.

ومن المتوقع أن تبدأ فيسبوك في اختبار تلك الخاصية الجديدة على عدد واسع من المستخدمين في وقت لاحق.

وعللت "فيسبوك" هذا الأمر في مساعيها، لعلاج حالة "إدمان" البعض على الحصول على عدد أكبر من الإعجابات بمنشوراتهم، ما يجعلهم لا يكتبون المنشورات بناء على قناعتهم الشخصية، بل حتى تحظى بعدد أكبر من الإعجابات.