نتنياهو يرحب بتصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين ضد لبنان وحزب الله

جهينة نيوز:

رحب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، بتصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين المتهجمة على لبنان وحزب الله.

واعتبر نتنياهو أن تصريحات وزيري خارجية الإمارات والبحرين ضد لبنان وحزب الله “تبدو كأنها في أيام المسيح (المنتظر) وتشير إلى تغيير جذري في الشرق الأوسط”.

وأعلن نتنياهو أنه ألغى زيارة إلى الهند، إلى ما بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري في 17 أيلول/سبتمبر الحالي، وذلك بسبب إملاءات الأجندة الانتخابية.

ووصف وزير خارجية النظام في البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، عبر “تويتر”، الدولة اللبنانية بـ”التفرج” على التصعيد عند حدودها، وكتب أن “اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها”.على حد تعبيره.