منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني

الثلاثاء, 3 أيلول 2019 الساعة 16:24 | رياضة, كرة القدم

منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني

جهينة نيوز:

فاز منتخب سورية للناشئين بكرة القدم على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس على ملعب بحمدون الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت استعدادا للتصفيات الآسيوية.

وسجل أهداف المباراة علي الرينه في الدقيقة 15 من ركلة جزاء وعمر جبارة في الدقيقة 60 وأنيس قاسم في الدقيقة 83.

المباراة هي الأولى لمنتخبنا ضمن معسكره التدريبي في لبنان الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم ويتضمن مباراة أخرى من المقرر أن تقام غدا على الملعب نفسه.

يشار إلى أن التصفيات الآسيوية ستنطلق في الثامن عشر من الشهر الجاري حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات باكستان وعمان والسعودية التي تستضيف مباريات المجموعة في مدينة الدمام.


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