أجنحة الشام للطيران تُسيّر أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الإيرانية

جهينة نيوز:

سيّرت شركة أجنحة الشام للطيران فجر يوم الثلاثاء 3-9-2019 أولى رحلاتها إلى مدينة أصفهان الايرانية مباشرةً من مطار دمشق الدولي، حيث ستكون رحلاتها من دمشق إلى أصفهان وبالعكس كل ثلاثاء أسبوعياً.

وفي بيان صادر عن الشركة وصل جهينة نيوز نسخة منه قال مدير تطوير الأعمال في الشركة أسامة ساطع، أن مدينة أصفهان الإيرانية هي من المحطات الهامة سياحياً وإقتصادياً وهي تمثل جزءاً من خطة توسع أجنحة الشام إلى العديد من الوجهات الجديدة في المنطقة لافتاً إلى أن مدينة أصفهان هي مقصد سياحي وفرصة جديدة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين سورية وايران.

يُذكر أن أجنحة الشام للطيران هي الناقل الوطني الخاص في سورية التي تُسيّر رحلات منتظمة من دمشق إلى كل من بغداد، البصرة، النجف، أربيل، بيروت، الكويت، الشارقة، مسقط، الخرطوم، طهران، أصفهان، موسكو ويريفان (أرمينيا) إضافةً إلى رحلاتها الداخلية إلى كل من القامشلي واللاذقية وغيرها.

هذا وتشارك أجنحة الشام للطيران ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61 من خلال جناحها الذي يقدم للزوار العديد من العروض والحسومات على بطاقات الطيران لرحلاتها المباشرة تصل إلى 10% إضافةً إلى حسومات خاصة على أجور الشحن على رحلاتها.