العثور على 25 جثة بعد حريق سفينة في كالفورنيا

الثلاثاء, 3 أيلول 2019 الساعة 12:08 | مجتمع, حوادث

العثور على 25 جثة بعد حريق سفينة في كالفورنيا

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير إعلامية أن الغواصين عثروا على 25 جثة يوم امس الاثنين بعد حريق اندلع فجرا على متن سفينة قبالة إحدى الجزر جنوب ولاية كالفورنيا الأمريكية.

وأعلنت السلطات حسب رويترز أن 9 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بينما يواصل خفر السواحل الأمريكي عمليات البحث عن ناجين.

ولم يتسن لممثلي فرع خفر السواحل في لوس أنجلوس وسانتا باربره في كالفورنيا أو مكتب قائد الشرطة تأكيد التقارير التي بثتها قناة (سي.بي.إس) نيوز التلفزيونية ووكالة أسوشيتد برس بخصوص عمليات البحث والإنقاذ في المياه قبالة جزيرة سانتا كروز.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا