6 خطوط توتر جديدة لتغذية الأحياء المحررة بدير الزور

جهينة نيوز:

باشرت ورشات فرع السورية للشبكات بالتعاون مع شركة كهرباء دير الزور بتجهيز ستة خطوط توتر عالٍ انطلاقاً من محطة الطلائع بدير الزور باتجاه المدينة لتغذية بعض المناطق خلال فترة قريبة.

وأوضح مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي أن إمكانية إيصال الكهرباء لبعض الأحياء المحررة بمدينة دير الزور (الجبيلة والحميدية) ستكون متاحة بعد تجهيز خطوط التوتر، وتقوم الشركة حالياً بتنفيذ خطوط وشبكات وتركيب مراكز تحويل في الأحياء المحررة تبعاً.

وأضاف أن ورشات الشركة قامت بتسليم منظمة UNDP محاور الخطوط الأرضية والهوائية للمتعهدين المتعاقدين معها للمباشرة بتنفيذها تحت إشراف الشركة، وستوزع الخطوط الأرضية من بداية شارع سينما فؤاد وصولاً إلى دوار التموين ومن حديقة أبو تمام في حي الحميدية حتى مركز الانطلاق القديم وبداية فتحة المقابر للخطوط الأرضية، أما الخطوط الهوائية فستوزع من بداية المقابر إلى المدينة الرياضية.

وأشار لطفي إلى أنه تم تجهيز مركز تحويل منطقة الرديسات بمدينة دير الزور تمهيداً لوضعه بالخدمة، وإعادة التيار الكهربائي لهذه المنطقة التي شهدت عودة أعداد كبيرة من الأهالي إليها، كما تم تأمين كافة المواد والمستلزمات من كابلات ونواقل كهربائية ونقوم في الوقت الحاضر بتجهيز مركز التحويل بشكل كامل، وتعمل الورشات حالياً على تجهيز الشبكة ضمن الحي لربطها بالمنازل بعد تشغيل المركز.

وأضاف: بأن العمل بمنطقة الرديسات يتم بالتزامن مع شارع سينما الفؤاد، والذي أنهت الشركة فيه خط التوتر المتوسط على الشبكة الكهربائية وتجهيز مركز التحويل الأول بمدرسة يوسف العظمة، ومركزاً آخر مسبق الصنع بوسط الشارع، حيث سيقوم هذان المركزان مبدئياً بتغذية المحال التجارية فقط كمرحلة أولى ومن ثم سيتم تغذية المنازل، كما تقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع مؤسسة المياه والتي تقوم بأعمال حفر ومد خطوط المياه في هذا الشارع، مبيناً أن كل الأعمال جاهزة وسوف يتم مد شبكة أرضية للمنخفض مع تركيب لوحات التوزيع المحلات التجارية.

وعن الأعمال التي يجري تنفيذها أو المنفذة في ريف المحافظة بين المدير العام أن الشركة قامت بإيصال التيار إلى المراكز الخدمية والصحية ومحطات المياه في منطقة التبني بالريف الغربية للمحافظة، فيما تم تغذية مناطق الطوب وطابية والبوليل الواقعة بالريف الشرقي، موضحاً أن مراكز التحويل التي قامت الشركة بتركيبها في كافة المناطق منذ تحرير المحافظة حتى تاريخه بلغت 340 مركزاً، وأن الأولوية في إيصال التيار هي للمراكز الخدمية والصحية والأفران، ويتم تزويد الأهالي في المناطق الريفية بجزء بسيط من التيار لعدم توافر الاستطاعة اللازمة.