روحاني: واشنطن تبعث رسائل إلينا لكننا لن نتفاوض معها

جهينة نيوز:

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام أعضاء برلمان بلاده أن الولايات المتحدة تبعث رسائل متلاحقة إلى إيران بعد أن باتت يائسة وصارت تدرك أن سياسة الحد الأقصى من الضغوط لن تخضع طهران.

وقال: "أمريكا بعثت وتبعث رسائل إلى إيران بعد أن باتت يائسة من سياستها، لكن طهران لم تتخذ أي قرار للتفاوض معها ورفضنا كل دعواتها للحوار"، معتبرا أن بلاده انتصرت عليها في الساحات السياسية والقانونية في العالم.

وأضاف أن "استراتيجية المقاومة التي اتبعتها إيران في مواجهة واشنطن نجحت في عزلها في العالم لا عزل إيران".

وكشف عن أنه لا يوجد أي قرار لعقد مفاوضات مع واشنطن والتفاوض بشكل ثنائي معها ليس مطروحا بالمطلق.

ومع ذلك أشار إلى أنه يمكن لأمريكا العودة إلى مجموعة الدول 5+1 في حال رفعت جميع العقوبات عن بلاده، ولفت إلى أن طهران لم تغلق باب الدبلوماسية في أي وقت".

المصدر: RT