مقتل 16 شخصا وإصابة المئات بهجوم على مجمع يرتاده أجانب في كابول

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الثلاثاء، بأن 16 شخصاً قتلوا وأصيب 119 آخرين في الانفجار الضخم بالقرب من "القرية الخضراء" الذي يرتاده أجانب في مدينة كابول الليلة الماضية والذي تبنته حركة طالبان.

وأشارت الوزارة في بيانها الذي نشرته سبوتنيك: "على أثر انفجار شاحنة مفخخة عند الحائط الجنوبي للقرية الخضراء وفي منطقة مأهولة بالسكان قرابة الساعة 10 الليلة الماضية، استشهد 16 من المدنيين وموظفي القرية وأصيب 119 آخرين".

وأدى الانفجار الضخم الذي سمع دويه في أرجاء واسعة من المدينة خسائر كبيرة في البيوت والمحال على مساحة 2 كيلومتراً من المنطقة التي شهدت اعتداء مماثلاً قبل نحو عام.

وكشف بيان الداخلية الأفغانية بأن رجال الأمن قتلوا 5 مسلحين من طالبان كانوا بصدد الهجوم على المخيم، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ 400 أجنبي كانوا داخل المجمع وأجلاهم إلى مناطق آمنة.

ويعد مجمع "القرية الخضراء" مركزاً للعديد من المكاتب ووكالات الإغاثة الأجنبية التي تنشط في أفغانستان، ويجري حمايتها عبر إجراءات أمنية مشددة وعشرات رجال الأمن المدججين بالأسلحة.