باريس سان جيرمان يعلن رسميا ضم مهاجم الأرجنتين

حهينة نيوز:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضم مهاجم الأرجنتين ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

وأكد باريس سان جيرمان، أنه ضم إيكاردي لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية شرائه في الصيف المقبل بعد دفع 70 مليون يورو.

وقال إنتر إن اللاعب جدد تعاقده مع النادي حتى 30 حزيران 2022، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

وانضم إيكاردي صاحب الـ26 عاما إلى إنتر ميلان قادما من سامبدوريا في عام 2013 وشارك مع الفريق في 219 مباراة في كل البطولات.

وسجل إيكاردي مع إنتر ميلان 124 هدفا وصنع 28 آخرين.

واستطاع إيكاردي حصد لقب هداف الدوري الإيطالي عن موسم (2017-2018) مناصفة مع تشيرو إيموبيلي بـ 29 هدفا لكل منهما، لكنه اكتفى بـ11 في الموسم الماضي بعدما أمضى 53 يوما خارج التشكيلة بسبب الخلاف مع النادي، والذي شمل سحب شارة القيادة لصالح حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وهو ما جعل النادي يتخلى عنه الموسم الحالي حيث لم يشارك مع الفريق منذ بداية الموسم ولكنه كان منتظما في الحصص التدريبية.