النفط توقع 3 عقود مع شركات روسية للتنقيب عن البترول شملت "المسح والحفر والإنتاج"

جهينة نيوز:

وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية أمس في جناحها ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال النفط والغاز وذلك ضمن فعاليات اليوم السادس من معرض دمشق الدولي بدورته الـ 61.

ووقع العقود عن الجانب السوري المهندس بسام طعمة المدير العام للمؤسسة العامة للنفط وعن الجانب الروسي المدير العام لشركة فيلادا اوليك كيريلوف والمدير العام لشركة ميركوري ديمتري غرين كييف.

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم وبعد مصادقته على العقود قال : أبرمنا اليوم على هامش معرض دمشق الدولي ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال المسح والحفر والإنتاج في القطاع النفطي والغازي في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.

وأضاف أن هذه العقود هي ثمرة للتعاون المشترك السوري ـ الروسي فى المجال الاقتصادي ونتيجة بروتوكول التعاون المشترك بين البلدين وخارطة الطريق الموقعة بين وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الطاقة الروسية عام 2018.

المدير العام لشركة ميركوري قال إن العقد الذي تم توقيعه هو للتنقيب عن البترول ومساحته كبيرة حيث سيتم الحفر فيما بعد في الأماكن المتوقع وجود النفط فيها وسيتم تهيئة المنطقة وبناء البنى التحتية المطلوبة، لافتا إلى أن هذا العقد سيخلق فرص عمل كبيرة في المجالات المرتبطة بعمل الشركة.

بدوره المدير العام لشركة فيلادا أكد ان العقد جاء نتيجة تفاوض ومجهود كبير امتد لنحو ستة اشهر للوصول الى الصيغة النهائية وقال: نعمل على تطوير العلاقة الاقتصادية بين البلدين القائمة على مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين.

حضر التوقيع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني والدولة لشؤون المنظمات سلوى العبدالله.