السورية للكابلات تصدّر منتجاتها لـ 30 دولة عربية وإفريقية

جهينة نيوز:

تحت شعار (كابلات تمد العالم بالحياة) شاركت الشركة السورية للكابلات في معرض دمشق الدولي بدورته 61 المقام على أرض مدينة المعارض بمساحة 120م2 وقد شهد جناح الشركة (ذو الرقم)OE12 إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والدولي من شخصيات حكومية ورجال أعمال ومقاولين ومتعهدي بناء ومهندسين، حيث عرضت الشركة أحدث منتجاتها المصنّعة وفق تكنولوجيا متطورة ومعايير عالمية جعلتها تتميز عن غيرها في السوق المحلية والخارجية، وقد تضمن الجناح جميع أنواع الكابلات.

كما أعلن معمل الكابلات SMC خلال المعرض جاهزيته لإنتاج جميع أنواع كابلات التوتر المنخفض والمتوسط، ناهيك عن وجود معمل لإنتاج جميع أنواع الحبيبات البلاستيكية بشتى المجالات والصناعات والاستخدامات المتنوعة وحسب المواصفات العالمية، إضافة إلى وجود الأسلاك المعزولة بمادة الورنيش، أما الطاقة الإنتاجية للمعمل حالياً فتتراوح بين 150/200 ألف طن.

وتعتبر السورية للكابلات SMC إحدى أكبر الشركات الصناعية محلية الإنتاج في سورية، وقد أسست عام 1996 وفق قانون الاستثمار رقم 10، في وقت لم تستطع خلاله الشركات الموجودة في البلاد والمنتجة فعلياً تلبية أكثر من 60% من احتياجات السوق السورية، كانت تستورد بالتوازي مع استيراد البلاد كابلات التوتر المتوسط والعالي من الخارج لعدم وجود مصانع محلية قادرة على إنتاجها ما دفع (SMC) لإنشاء معمل القضبان النحاسية ذو الجودة العالية، بداية بمساعدة خبرات أجنبية ومع تدريب القوى العاملة المحلية، توصلت السورية للكابلات إلى إدارة محلية متكاملة ونتيجة التزام الشركة بالحفاظ على الجودة العالية استطاعت الحصول على شهادة الآيزو / 1509001 / من شركة SGS الإنكليزية وشهادة الجودة البريطانية BASEC. كما نجحت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة عربية وأفريقية.