أبراج الثلاثاء 3 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٣/ ٩: شخص منهجي وفعال، يهمه ان يكون فعالاً في جعل العالم يكون مكانا أفضل، يعطي أفضل ما عنده، شخص استثنائي يمكن الاعتماد عليه، يمتلك لمسة انيقة كما يمتلك عقلا اقرب للعبقرية، مهووس بالتفاصيل، يهتم بالناس لذلك يعمل سياسي او اجتماعي، يستمتع بمراقبة تصرفات الاخرين، الايام القادمة مسيرة مستقلة فيها تقدم وابداع، للبعض انتظار لا تتعجل الامور، للبعض سفر وتغيير سكن، دورات تدريبية واسفار، حظوظ بالاشهر القادمة وارتباط لمن وضعه يسمح

الحمل: نهار جيد ومميز، معارف كثيرة وزيارات، لا بد من اتباع برنامج لك حتى لا تشتت طاقت.ظ يجب ان تعيد ترتيب امورك المالية، لا تبالغ، هناك من يتدخل لإحراجك، كن ديبلوماسي حتى تحصل على فرصة مال وشراكة، مراجعة لحساباتك المالية

الثور: كن واعيا ومتيقظا لكل ما يدور حولك من تيارات متناقضة قد تجرك ان تقع في بعض التعقيدات، لا تهمل اي عمل تقوم به، قد تكون قادرا على منح شريكك العاطفي كل الطمأنينة والاستقرار وخاصة انك اليوم تفتح صفحة مشرقة

الجوزاء: تسجل مجموعة من الضغوطات في جو العمل، ارهاق من تراكم الاعمال، تقوم بعمل إضافي احتمال تزداد عصبيتك نتيجة عدم الراحة الكافية، رفه عن نفسك قد لا تجد من يساعدك، لا تتافف واعمل برضاك، انتبه لصحتك وغذاءك وحاول ان تنحز مالدبك من اعمال متراكمة ولا تؤجل

السرطان: يوم إيجابي يبعث على الأمل والتفاؤل والحظ ولا يتخلى عنك ماليا ولا عاطفيا، بامكانك قضاء وقت ممتع مع الاحبة، تعمل لنفسك جو من الهدوء والسلام، هناك بعض التغييرات، اهتمام بالاولاد، لهو وتسلية وانفتاح على كل ما هو مفيد، يوم لطيف، تحب ان تركب موجة عالية من الابداع حتى نعبر عن ذاتك

الاسد: مشغول من الصباح بمشاغل عقارية وعائلية بعضها يحيرك، ميز بين الفرص الجيدة والناضجة التي تجعلك تكسب، اي مواقف مع العائلة تدخلك بدوامة صراع نفسي، نصيحة لا تحتك احتكاك مباشر وتجنب صب الزيت على النانر وللبعض انتبه من اللعب بالنار

العذراء: اخبار سعيدة تتعلق بوضعك المادي، قد تتعرف على أشخاص، يوم ناجح متفائل ومناسب للسفر والعطل، لتقوم بمبادرة تستفيد منها بفضل حدسك والحيوية، بامكانك ان تعيش كما يحلو لك شرط ان تعرف حدود الخط الاحمر، مقابلات ولقاءات وتعزز لقاءاتك بأهلك وجيرانك.

الميزان: تفضل المشروعات العملية على التخطيط النظري، فترة فيها اهتمام بامور مالية، الثقة بنفسك كبيرة ولديك نشاط يساعدك على انجاز الكثير من مشاغلك، بامكانك ان تبادر بخطوة جديدة ومدروسة تعود عليك بالنفع، تعيد ترتيب امورك التي ساءت، تشغل بالك الهدايا والمكاسب

العقرب: القمر ببرجك يساعدك على الخروج من الدروب الضيقة، تجد نفسك تتصاعد في القوة والارادة، تتوضح بعض الامور وتخوض نقاشات مع احد، تتخلص من سوء التفاهم، تعرف اخطاءك وتعود المياه لمجاريها وتحصل على الانسجام، نشاط وقوة وطاقة

القوس: تبالغ احيانا باستهلاك صحتك بسبب نشاطك الدائم، قد تتجاوز حقوقك وترهق نفسك، لذا ممنوع الارهاق لان نهارك بطيء، فيه مخاطرة وعودة للماضي، او شرود او يظهر احد المزعجين فيقولون كلاما مزعجا، خذ الامور ببساطة وبالمهل السهل وخاصة ان القمر ضدك

الجدي: نهار صالح للعلاقات الاجتماعية، الجو العاطفي جبد، يساعدك ان تكون منفتح ومتسامح مع الغير، تصلك دعوات عديدة من جهات مقربة او رسمية، تبحث عن مناسبات فيها تجمع ووجوه جديدة، للبعض مصالحة، يوم جيد للتغيرات وتحقق امنيه من نسيج خيالك

الدلو: كن حريصاً على متابعة اعمالك بجدية وصدق حتى تصلك الاخبار التي تتمناها، تحلى بالمرونة للتعامل مع المسؤولين عنك بشكل مباشر وغير مباشر، اسمع النصائح، اذا كنت سيدة منزل حاولي ان تطلبي حقوقك، واذا كنت طالب خاول ان تعمل بصمة جديدة واثبت تعلقك بالعائلة، يوم للعمل اضبط اعصابك وخافظ على مكانتك.

الحوت: اخبار مفرحة لعائلتك، حركة وتنقل للبعض، تسعى لان تقوم برحلة استجمام او زبارة لاماكن بعيدة، للبعض يمكن ان تخرج من مأزق حرج، مساعدة ودعم لاحد ما، نهار للانتشار، للطلاب جيد للدراسة، يوم راحة وتواصل.