العفو الدولية تؤكد استهداف العدوان السعودي لأسراه وتطالب بتحقيق مستقل

جهينة نيوز:

طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق في هجوم تحالف العدوان على مركز الاحتجاز في ذمار وبشكل مستقل. وقالت في بيان صدر عنها اليوم ” في واحدة من أكثر الهجمات المروعة هذا العام، دمرت غارة جوية شنتها “قوات التحالف” مركز احتجاز في ذمار في اليمن وبشكل كامل.”

وأضافت شن التحالف سبع غارات مباشرة على المركز رغم معرفة طيرانه والجهات الدولية بموقع المركز وضمه للأسرى التابعين له. وأكدت منظمة العفو العدد الكبير للضحايا الغارات السعودية، مشيرة إلى أن مركز الاحتجاز المستهدف في ذمار يتواجد فيه 170 معتقلاً، وأن الغارة أسفرت عن مقتل معظمهم.

و كان طيران العدوان السعودي شن غارات عنيفة على مركز احتجاز اسرة تحالف العدوان و وصف العملية بالنوعية ولاحقاً شدد التحالف السعودي ان العدوان على السجن هو ضرب هدف مشروع .