لماذا تظهر البقع البيضاء على أظافر طفلك؟

جهينة نيوز:

أظافر الطفل يمكن أن تكشف الكثير عن صحته العامة، فإذا كانت الأظافر وردية ولامعة، فهذا عادة ما يكون مؤشرًا على صحة جيدة، لكن يمكن أن يكون تغيير اللون والبقع البيضاء على الأظافر علامة على مشكلة طبية أساسية، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ظهور البقع البيضاء على أظافر طفلك، وفقًا لموقع “Parenting”.

ماذا تعني البقع البيضاء على أظافر طفلك؟

البقع البيضاء على أظافر الطفل يمكن أن تعني نقص الزنك الذي يمكن علاجه بسهولة، وفي بعض الأحيان قد يعنى انخفاض مستويات المغنيسيوم والكالسيوم، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون علامة على إصابة سابقة تظهر عند أسفل الظفر.

اسباب البقع البيضاء على أظافر الطفل

هناك بعض الأسباب المحتملة للبقع البيضاء على الأظافر منها:

1. إصابة الأظافر: يمكن أن تكون البقع البيضاء نتيجة لبعض الإصابات البسيطة أو الصدمة التي تحدث في الأظافر، على سبيل المثال غلق الباب على الأصابع، وثني الظفر أو قطعه بشكل غير صحيح، قد تصبح الإصابة مرئية عندما تنمو الأظافر على شكل بقعة بيضاء.

2. الحساسية: سبب آخر للبقع البيضاء يمكن أن يكون حساسية خفيفة بسبب تعرض الأظافر لمواد كيميائية معينة كما هو موجود في طلاء الأظافر، ومزيلات المانيكير.

3. العدوى: ظهور بقع بيضاء على الأظافر يمكن أن يكون عدوى فطرية، إذا تركت دون علاج يمكن أن تنمو وتنتشر ببطء إلى الظفر، وقد تسبب تكسر الظفر.

4. نقص المعادن: بقع بيضاء على الأظافر قد تصبح ملحوظة في حالة نقص خفيف في بعض المعادن مثل الزنك الناجم عن بعض الأمراض أو الاختلافات في مستويات الهرمونات.

5. بعض الأسباب الإضافية المحتملة يمكن أن تكون:

-فشل كلوي.

-مشاكل فى القلب.

-الأكزيما أو الصدفية.

-الزرنيخ أو التسمم بالرصاص.

-الالتهاب الرئوي.

اليوم السابع