الولايات المتحدة.. مصرع الركاب و نجاة الطاقم في حريق بسفينة قرب سواحل كاليفورنيا

الإثنين, 2 أيلول 2019 الساعة 22:46 | مجتمع, حوادث

الولايات المتحدة.. مصرع الركاب و نجاة الطاقم في حريق بسفينة قرب سواحل كاليفورنيا

جهينة نيوز:

لقي 34 شخصا مصرعهم على متن سفينة كانت تبحر قبالة مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إثر حريق نشب على متنها، فيما تمكن أفراد الطاقم من النجاة.

وقالت السلطات المحلية في كاليفورنيا إن الحريق اندلع في سفينة Conception حينما كانت تبحر بالقرب من جزيرة سانتا كروز غربي مدينة لوس أنجلوس.

وكان على متن السفينة 39 شخصا، بينهم 34 راكبا. وأكد خفر السواحل في الولاية أن أفراد الطاقم الخمسة الذين تم إنقاذهم أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحريق.

وأضاف خفر السواحل أن السفينة المنكوبة تجارية يبلغ طولها 25 مترا واستخدمت من قبل غواصين.

وأكدت السلطات أن الجزء الطافي فوق الماء من Conception احترق بالكامل.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا