السيد نصر الله: ماحصل بالأمس هو كسر اكبر خط أحمر اسرائيلي منذ عشرات السنوات

جهينة نيوز:

أكد الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ان المقاومة انتقلت من الرد في ارض لبنانية محتلة الى ارض فلسطين المحتلة و كسرت خط احمر اسرائيلي قائم منذ عشرات السنين مضيفاً أنه لا خطوط حمراء بعد الان.

و قال السيد نصر الله في المجلس العاشورائي المركزي الذي يحيه حزب الله : نشكر الله على توفيقه بالنصر واشكر المقاومين قادة وأفراد وهم لمدة 8 ايام كانوا جاهزين على مدار الساعة في الميدان على امتداد الحدود مع فلسطين المحتلة , و بسبب حضور المقاومين وجهوزيتهم وشجاعتهم وكفاءتهم وتضحياتهم تتحقق الانجازات ويتم تثبيت المعادلات التي تردع العدة وتحمي البلد , و اضاف سماحته الشكر للجيش اللبناني المرابط وبقي مرابطا على امتداد الحدود لمواجهة العدوان وللرؤساء والمسؤولين في الدولة والوزارء والنواب والذين وقفوا بجانبنا و من تحملوا مسؤوليتهم الوطنية.

و في مستهل خطابه قال السيد نصر الله ما حصل بدأ ليلة الاحد تمثل بحادثتين الاولى الغارات الاسرائيلية والقصف الاسرائيلي في محيط دمشق ما ادى إلى استشهاد مجاهدين وبعد ساعات قليلة عملية المسيرتين المفخختين في الضاحية الجنوبية , من المعروف أن المسيرة الاولى سقطت ولم تحقق ما أرسلت من أجله و أعلن أن المسيرة الثانية التي أرسلت لتنجز هدفا فشلت في تحقيق الهدف وفي انجازه وهذه العملية كانت فاشلة ونحن منذ الساعات الاولى اعلنا اننا لن نسكت ولن نقبل بفرض معادلات جديدة ولن نقبل تضييع انجازات الصمود ولذلك قلنا اننا سنرد قطعا.

و قال السيد نصر الله ردنا تألف من عنوانين، الاول ميداني ومباشرة نحن قلنا بشكل علني وواضح اننا سنرد من لبنان وقلنا للعدو ان ينتظرنا وهذه نقطة قوة للمقاومة و قلنا للعدو من اليوم الاول أن ينتظرنا وهذا تحدٍ كبير من المقاومة و كشف سماحته أن ما حصل منذ يوم الاحد الماضي حتى امس كان عقابا للعدو ونحن أمام عملية متعددة الاشكال.

و اوضح سيد المقاومة ان العدو أخلى الحدود عند الشريط الشائك ولم يعد هناك خط أزرق و لا حدود دولية والحدود تم اخلاؤها ولم يعد هناك أي جندي او آليات والطريق الترابية كانت خالية و اضاف العدو أخلى مواقع امامية بالكامل أي هربوا وهذا أكثر من المتوقع وانا قلت لهم "انضبوا" فهم هربوا و تم اخلاء ثكنات بكاملها ومنها فيها مقرات عسكرية على الحدود وفي العمق, حتى المستعمرات لم يكن يظهر فيها اي أحد وكان هناك حالة سكون والكل مضبوب في البيوت و اتخذ العدو إجراءات مشددة وكان هنالك استنفار وتفعيل كامل إمكانيات الدفاع الجوي.

و قال السيد نصر الله لم يترك الاسرائيلي اي قبة حديدية يمكن أن يوصلها إلى مستوطنات الشمال الا وقام بذلك وكان لديه استنفار كامل و اسرائيل التي تقول انها الجيش الاول في المنطقة هذه الدولة المتعجرفة الطاغية التي كانت تخيف مئات الملايين خلال ايام كانت خائفة وقلقة ومضبوبة وهذا ذل وهوان و في المقابل الجيش اللبناني لم يغادر كذلك رجال المقاومة تواجدوا حيث كان يجب أن يتواجدوا وكذلك الاهالي و المقاومون كانوا في كامل الأماكن التي يجب أن يتواجدوا فيها.

و كشف السيد نصر الله ان المقاومة ضربت العدو في عمق معين وعلى الرغم من كل الاهداف الوهمية من دبابات واليات لكن المقاومة ضربت هدف محدد واصابته بكل تأكيد و اضاف ان المقاومة عملت في وضح النهار وتحت الخطر وتعمدنا على ان لا نعمل في الليل وكان القرار ان نرد في النهار و المقاومة صبرت وتابعت معلوماتية وعلى كل صعيد وعندما حصلت على الهدف ضربته وأصابته بكل تاكيد و ما حصل يعبر عن شجاعة ودقة ومسؤولية والمهم أن ما حصل في الامس هو الاقدام و اعظم ما في العملية انها انجزت ونفذت وقمنا بها.

و قال سيد المقاومة في ما مضى عندما كان يعتدى علينا كنا نرد في داخل مزارع شبعا وكانت الكمائن في ارض لبنانية محتلة و اضاف ان المس في حدود 48 كان من الخطوط الحمراء بالنسبة للعدو ولا يتحمل أن يحصل اي عمل ضده هناك و الذي حصل في العملية هو أن أهم خط أحمر اسرائيلي منذ عشرات السنين خرقته المقاومة .

و كشف سماحته ان الاسرائيلي يوم أمس كان يعمل على استيعاب الرد والقصف الذي قام به كان دفاعي لانه كان يعتبر أن هناك عملية أخرى.

يتبع ..