السيد الحوثي يبارك للمقاومة الإسلامية العملية البطولية

جهينة نيوز:

بارك قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي للمقاومة الاسلامية في لبنان العملية البطولية في الرد على الاعتداء الإسرائيلي.

وقال السيد الحوثي اليوم الاثنين، في محاضرته الثانية حول الهجرة النبوية “حزب الله هم من حفظوا ماء وجه الأمة في الصراع مع العدو الإسرائيلي وهم في تاريخهم الجهادي العظيم صنعوا المعادلة التي تجسد العزة وتستعيد الكرامة وهم مع المقاومة الفلسطينية هم رأس الحربة للأمة في مواجهة التهديد الإسرائيلي وهم السياج الفولاذي الذي يحمي الأمة ويقلص من أخطار هذا التهديد”.

وأكد السيد الجوثي “أنه لولا قوة المقاومة في لبنان و فلسطين لكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت إسرائيل استباحت الأمة في كل بلدانها ولكان الواقع مختلفًا كليًا ولكانت إسرائيل استباحت الأمة في كل بلدانها ولكانت التدخلات والجرائم في كل المنطقة من دون استثناء لكن وجود المقاومة قلص من هذا الخطر، فلذلك يجب أن تعرف الأمة قيمة المقاومة وما تعنيه للأمة كل الأمة”.

موقع انصار الله