مئات المحامين الأتراك يتظاهرون احتجاجا على مخططات أردوغان

جهينة نيوز:

تظاهر مئات المحامين الأتراك أمام مقر نقابة المحامين في أنقرة اليوم تنديدا بمخططات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لإحكام سيطرته على الجهاز القضائي وإقامة نظام استبدادي يقضي على أبسط معايير حقوق الإنسان والديمقراطية.

وجدد المحامون الأتراك المشاركون بالمظاهرة استنكارهم ورفضهم للحفل الذي تنظمه محكمة التمييز العليا في قاعة المؤتمرات في القصر الرئاسي بمناسبة بدء السنة القضائية.

وكانت أغلبية نقابات المحامين الأتراك أعلنت أمس مقاطعتها لحفل افتتاح السنة القضائية الذي يقام في وقت لاحق في القصر الرئاسي بحضور رئيس النظام التركي احتجاجا على تبعية القضاء لنظام أردوغان.

ودعا بيان رسمي أصدرته نقابة المحامين ووقع عليه رؤساء 52 من أصل 78 نقابة موجوده في أنحاء تركيا القوى والأحزاب الديمقراطية في تركيا إلى النضال المشترك من أجل حماية استقلالية القضاء التي تعد أساس النظام الديمقراطي الذي يسعى أردوغان لإنزال الضربة القاضية فيه بعد أن سيطر على جميع مرافق وأجهزة الدولة وخاصة الجيش والمخابرات والمجلس الأعلى للقضاء.

من جانبه قال رئيس نقابة اسطنبول محمد بوراك أوغلو في مؤتمر صحفي “إن الأغلبية الساحقة من المحامين الأتراك يعرفون جيدا أن أردوغان ونهجه الحالي بات يشكل خطرا استراتيجيا على مستقبل تركيا” منبها إلى مساعي أردوغان للسيطرة على الجهاز القضائي ونقابات المحامين وللتخلص من كل فكر حر معارض لحكمه الديكتاتوري مشيرا إلى ارتكاب أردوغان منذ توليه السلطة منذ 17 عاما أخطاء استراتيجية على صعيد السياستين الداخلية والخارجية.

بدوره أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدر أوغلو انتهاك أردوغان مبادئ العدالة والقضاء وقرارات المحاكم ومنها الداعية إلى هدم القصر الذي يقيم فيه لأنه غير مرخص به أساسا.