بيانات الملاحة البحرية تظهر الناقلة الإيرانية قبالة السواحل اللبنانية

جهينة نيوز:

أظهرت بيانات الملاحة البحرية الدولية أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أفرجت عنها السلطات في جبل طارق قبل نحو أسبوعين باتت قبالة السواحل اللبنانية ووجهتها بيروت.

ورصدت خرائط موقع "ماريتيم ترافيك" عند الساعة 12:35 بتوقيت بيروت أن ناقلة النفط الإيرانية باتت عند نقطة قريبة للساحل اللبناني بين بلدة حامات ومدينة جبيل، فيما تشير وجهة سيرها إلى أنها تبحر نحو بيروت.

ورفضت المصادر الرسمية اللبنانية التعليق على الأمر.

وأفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن مالك الناقلة الإيرانية "باع شحنة السفينة لشركة لبنانية"، متابعا: "طهران باعت هذا النفط بسعر أقل بكثير من السوق".

وفي الرابع من تموز الماضي، احتجزت سلطات جبل طارق البريطانية ناقلة النفط "غريس 1" التي تحمل شحنة من النفط الإيراني، واعتقلت القبطان وكبير مساعديه واثنين آخرين من أفراد الطاقم، بدعوى أن هذه الناقلة تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.

وبعد إطلاق سراحها من جبل طارق، غيرت السلطات الإيرانية اسم الناقلة إلى أدريان داريا 1. وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية الناقلة على القائمة السوداء، وفرضت عقوبات على قبطانها.