"الفيفا" يكشف قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

الإثنين, 2 أيلول 2019 الساعة 14:25 | رياضة, كرة القدم

جهينة نيوز:

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والترشيحات النهائية في 8 جوائز. ا

وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019 الثلاثي:

- البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس

- الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة

-والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

والمتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف

- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)

- الكولومبي خوان فرناندو كينترو "ريفربلايت الأرجنتيني)

- المجري دانييل زسوري (ديبريسين).

والمرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال

- البرازيلي أليسون (ليفربول)

البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)

الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

اما المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:

- التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)

السويدية هيدفيج ليندال (فولفسبورغ)

الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد)


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