"الفيفا" يكشف قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

جهينة نيوز:
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019 والترشيحات النهائية في 8 جوائز. ا
وضمت قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "The BEST" لعام 2019 الثلاثي:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس
- الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة
-والهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.
والمتنافسون على جائزة بوشكاس لأفضل هدف
- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)
- الكولومبي خوان فرناندو كينترو "ريفربلايت الأرجنتيني)
- المجري دانييل زسوري (ديبريسين).
والمرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى رجال
- البرازيلي أليسون (ليفربول)
البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي)
الألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).
اما المرشحات لجائزة أفضل حارس مرمى سيدات:
- التشيلية كريستيان إندلر (باريس سان جيرمان)
السويدية هيدفيج ليندال (فولفسبورغ)
الهولندية ساري فان فينيندال (أتلتيكو مدريد)