بعد رسالة وداع طليقته.. أحمد السعدني ينتقد التعليقات السلبية على فيسبوك

جهينة نيوز:

أعرب الفنان أحمد صلاح السعدني، عن استيائه الشديد، من الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد وفاة أم أولاده، التي رحلت في آب الماضي، إثر أزمة صحية مفاجئة، والرسالة التي وجهها إليها.

وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك": "عمري ما اهتميت أقرأ التعليقات السلبية أو يمكن كنت محظوظ إني مكنتش بشوفها أو يمكن مكنش حد بيغلط فيا الحقيقة معرفش الوضع كان إيه، لكن بعد البوست الطويل اللي أنا كتبته لصاحبة البوست حبيبتي وأم ولادي رحمة الله عليها، ومكنتش مهتم إن حد يقرأه ولا كنت عايز أعرف رأي حضراتكم فيه".

وأضاف: "لقيت صحابي قالوا لي إن في ناس شتمتني استغربت لإن اللي اتربينا عليه إنه لا شماتة في مواقف معينة، بس مهتمتش برضه لأن اللي فيا مكفيني أساساً".

وتابع السعدني: "النهاردة بالصدفة كنت داخل أكتب تعليق على مدرب الأهلي الجديد بحاول أكسر حالة الجمود اللي أنا فيها والحمد لله فشلت فشل ذريع إني أكسرها والفضل لناس المفروض أنهم متابعين ليا، المفروض برضه أنهم بيحبوني، يعني آمال متابعني ليه عشان يشتموني؟؟ كلام البعض واللي أعتقد مخدش منهم 5 ثواني كتابة لكن الأكيد إنه خد وجع قلب وروح وخد من دمي وأعصابي اللي اتحرقوا كتير".

وأضاف: "أنا لا هشتم ولا هعمل بلوك لحد ولا هقفل التعليقات، أنا هرجع زي ما كنت أكتب وأنزل صور لنفسي، ولأي حد بيحبني وشخص محترم حتى لو اختلف معايا ومش عايز الهري ده ينسيني أشكر كل حد قريب مني وقف جنبي في شدتي وكل بعيد كان بيدعي للغالية بالرحمة ولينا بالصبر والأهم إني اكتشفت وأنا بكتب السطر ده إني كسرت حالة الجمود فعلاً الحمد لله والبوست اللي جاي هيكون عن المدرب بس شكل حظه إداله فرصة معايا أشوفه في الماتشات... إلى لقاء مش قريب غالباً