تيم حسن يحير جمهوره ويعلن عن مسلسل بعيد عن الهيبة

جهينة نيوز:

أثار الممثل تيم حسن كثيراً من الجدل في التغريدة التي أطلقها على تويتر في وقت متأخر من الليل، معلناً فيها عن توقيعه عقد مسلسل جديد بعنوان "العميد" وهو من إنتاج شركة يُطرح اسمها للمرة الأولى، والعمل من تأليف وإخراج باسم السلكا الذي كتب الموسمين الثاني والثالث من "الهيبة"، واعتذر عن الرابع لأنه يريد أن يركز على الإخراج

وأثار الخبر حيرة وفضول متابعي النجم السوري الذين تساءلوا عن مصير الجزء الرابع من "الهيبة" وعمّا إذا كان مسلسل "العميد" سيعرض في رمضان أيضاً

وكان مخرج "الهيبة" سامر البرقاوي ردّ على أحد متابعيه على "تويتر" عندما سأله عن توقيعه لإخراج مسلسل جديد من تأليف الكاتب السوري الكبير حسن سامي يوسف الذي وقع عقداً منذ أيام مع شركة "الصبّاح اخوان"، متسائلاً عمّا إذا كان تيم حسن هو بطل المسلسل، ليضع البرقاوي علامة الإعجاب ردّاً على التغريدة، وكأنه يؤكد صحة ما كُتِب في تغريدة المتابِع، ولكن مفاجأة تيم حسن كانت بإعلان اسم باسم السلكا ككاتب ومخرج للعمل، الأمر الذي جعل الكثير يتساءل إن كان هناك أيضاً مسلسل ثالث لتيم حسن قيد التنفيذ